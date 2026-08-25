Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 25
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|24/08/2026
|BPDG
|IE00060Z4XXX
|134100000.00
|1735945178.37
|9.4944
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|24/08/2026
|BPDU
|IE00060Z4XXX
|134100000.00
|1735945178.37
|12.9452
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|24/08/2026
|BPGG
|IE000ASNLXXX
|195200000.00
|2570880388.54
|9.6597
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|24/08/2026
|BPGU
|IE000ASNLXXX
|195200000.00
|2570880388.54
|13.1705
|USD
© 2026 PR Newswire