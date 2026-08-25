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PR Newswire
25.08.2026 08:06 Uhr
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Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 25

Name Valuation Date Ticker ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base
(Shareclass) 		NAV per Share
Local 		Currency
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 24/08/2026 BPDG IE00060Z4XXX 134100000.00 1735945178.37 9.4944 GBP
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 24/08/2026 BPDU IE00060Z4XXX 134100000.00 1735945178.37 12.9452 USD
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 24/08/2026 BPGG IE000ASNLXXX 195200000.00 2570880388.54 9.6597 GBP
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 24/08/2026 BPGU IE000ASNLXXX 195200000.00 2570880388.54 13.1705 USD
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.