ShenZhen, China (ots) -TerraMaster beschleunigt seine Expansion im Bereich Enterprise-Storage weiter und stellt Rackmount-NAS-Lösungen in den Mittelpunkt seines Produktportfolios. Das Unternehmen bietet Unternehmenskunden, Distributoren, Resellern und Systemintegratoren flexible, zuverlässige und skalierbare Speicherinfrastrukturlösungen.Mit dem kontinuierlichen Wachstum von Unternehmensdaten entwickeln sich die Anforderungen an Speicherlösungen über die reine Bereitstellung großer Kapazitäten hinaus. Unternehmen benötigen zunehmend Lösungen für Datensicherung, Datenwiederherstellung, zentrale Speicherung und langfristigen Datenschutz. Gleichzeitig veranlassen das steigende Volumen an Videoüberwachungsdaten sowie neue Datenanforderungen durch KI-Anwendungen Unternehmen dazu, ihre Dateninfrastruktur neu zu planen und effizienter zu verwalten.Als Reaktion auf diese Anforderungen konzentriert sich TerraMaster derzeit auf zwei zentrale Anwendungsszenarien im Enterprise-Bereich:Datenschutz für UnternehmenTerraMaster Rackmount-NAS-Lösungen können als zentrale Infrastruktur für Backup und Datenschutz eingesetzt werden und unterstützen Unternehmen dabei, Daten von Computern, Servern und anderen Geschäftssystemen zentral zu verwalten. In Kombination mit der speziell entwickelten BBS (Business Backup Solution) von TerraMaster können Unternehmen ein umfassendes Datenschutzsystem aufbauen, das zentrale Backups, Datenwiederherstellung, Multi-Geräte-Schutz und standortübergreifenden Datenschutz umfasst. Dadurch lassen sich Risiken durch Datenverlust und Betriebsunterbrechungen effektiv reduzieren.Durch die Integration von NAS-Systemen mit Festplatten, Netzwerkausrüstung, USV-Systemen und weiterer Infrastruktur bietet TerraMaster Systemintegratoren zudem flexible Möglichkeiten für die Projektumsetzung. Partner können dadurch einzelne Speichergeräte zu vollständigen Enterprise-Datenschutzlösungen erweitern.Speicherlösungen für VideoüberwachungMit dem kontinuierlichen Wachstum von Videodaten in Einzelhandelsgeschäften, Lagern, Bürogebäuden, Bildungseinrichtungen und anderen Einsatzbereichen können TerraMaster Rackmount-NAS-Lösungen als leistungsfähige und skalierbare Speicherplattformen für Videoüberwachungssysteme eingesetzt werden. In Kombination mit IP-Kameras, Netzwerkausrüstung und bestehenden Überwachungssystemen ermöglichen sie zentrale Speicherung, langfristige Videoaufbewahrung und Videoarchivierung.Diese Lösung eröffnet auch Sicherheitsintegratoren neue Möglichkeiten, integrierte Projekte anzubieten, die Kameras, Netzwerkinfrastruktur, Speicherlösungen und Implementierungsservices umfassen.Eine breite Palette an Enterprise-NAS-Lösungen für unterschiedliche ProjekteTerraMaster hat ein Portfolio aus Rackmount- und Tower-NAS-Lösungen aufgebaut, das unterschiedliche Anforderungen an Speicherkapazität und Leistung abdeckt. Dazu gehören unter anderem U4-500 (https://www.terra-master.com/de-de/products/u4-500), U8-500 Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/u8-500-plus), U12-500 Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/u12-500-plus), T9-500 Pro (https://www.terra-master.com/de-de/products/t9-500-pro) und T12-500 Pro (https://www.terra-master.com/de-de/products/t12-500-pro).Von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Niederlassungen bis hin zu Enterprise-Speicherlösungen mit hoher Kapazität und leistungsintensiven professionellen Anwendungen können Partner die passende Lösung entsprechend dem Datenvolumen, den Leistungsanforderungen und den zukünftigen Erweiterungsplänen ihrer Kunden auswählen.TerraMaster wird außerdem seine Unterstützung für Distributoren, Reseller, Systemintegratoren, IT-Dienstleister und Sicherheitsintegratoren weiter ausbauen, indem das Unternehmen Ressourcen für die Produktauswahl, Lösungsmaterialien, Projektunterstützung und technische Ressourcen bereitstellt. Diese Maßnahmen sollen Partner dabei unterstützen, TerraMaster NAS-Lösungen in umfassende Enterprise-IT- und Sicherheitsprojekte zu integrieren.TOS 7: Eine lokale Datenbasis für zukünftige KI-Anwendungen schaffenMit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von generativer KI und Enterprise-KI-Anwendungen benötigen Unternehmen zunehmend kontrollierbare, sichere und skalierbare lokale Dateninfrastrukturen.Mit dem neuen Betriebssystem TOS 7 verbessern TerraMaster NAS-Lösungen die Möglichkeiten für Datenmanagement und Datenspeicherung in Unternehmen und schaffen gleichzeitig eine skalierbare lokale Datenbasis für zukünftige Anwendungen wie private KI-Systeme und Unternehmenswissensdatenbanken. Dadurch können Unternehmen ihre aktuellen Anforderungen an Datenspeicherung und Datenschutz erfüllen und ihre Infrastruktur schrittweise mit der Weiterentwicklung von KI-Anwendungen ausbauen - mit dem Ziel, ein lokales, privates Datenspeicherzentrum für das KI-Zeitalter aufzubauen.Für Unternehmen entwickelt, bereit für die ZukunftVon zuverlässiger Datenspeicherung und Enterprise-Datenschutz bis hin zu lokaler Dateninfrastruktur für zukünftige KI-Anwendungen erweitert TerraMaster kontinuierlich die Möglichkeiten moderner Enterprise-Storage-Lösungen und schafft neue Projektchancen für seine Partner.Weitere Informationen zu den Enterprise-NAS-Lösungen und dem Partnerprogramm von TerraMaster finden Sie unter:https://www.terra-master.com/de-de/pages/terramaster-partner (https://www.terra-master.com/pages/terramaster-partner)Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:Facebook: https://www.facebook.com/TerraMasterofficialX: https://www.x.com/TerraMastersLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-masterYouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/TikTok: https://www.tiktok.com/@TerraMaster_officialÜber TerraMasterTerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privatanwender, Unternehmen und Enterprise-Kunden spezialisiert hat. Mit dem Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet TerraMaster moderne NAS- und DAS-Produkte, um unterschiedlichste Anforderungen an die Datenspeicherung zu erfüllen.Pressekontakt:marketing2@terra-master.comAmber HuangOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6339200