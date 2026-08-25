Die Rheinmetall-Aktie kommt nach ihrer Erholung wieder deutlich zurück. Zweimal ging es bis an die Marke von 1.225 Euro, zweimal war dort Schluss. Inzwischen steht der Kurs wieder bei rund 1.130 € und damit stellt sich langsam die Frage, wie viel von der Erholung noch übrig bleibt. Erholung scheitert am wichtigen Widerstand Vom Tief bei rund 900 € hatte sich Rheinmetall zunächst ziemlich ordentlich zurückgekämpft. Bis knapp an die 1.225 € ging es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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