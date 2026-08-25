Die DroneShield-Aktie konnte nach dem starken Anstieg von rund +42% zunächst deutlich zurücksetzen. Dabei gab der Kurs etwa -24% ab und schloss zugleich eine zuvor offene Kurslücke. Damit hat die Aktie einen wichtigen technischen Schritt vollzogen. Nun wird entscheidend sein, ob sich im Anschluss an den Gap-Close erneut Käufer finden und die Erholung wieder aufgenommen werden kann. Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Die DroneShield-Aktie verlor rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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