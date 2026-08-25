Bitcoin hat in den vergangenen Tagen einen kräftigen Ausbruch hingelegt und sich über die Marke von 80.000 US$ vorgearbeitet. Nach dem Sprung aus der mehrwöchigen Seitwärtsphase hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt. Entscheidend ist nun, ob sich der Ausbruch nachhaltig über 80.000 US$ bestätigen lässt. Chartanalyse zu Bitcoin (BTC) Bitcoin hat innerhalb von nur neun Tagen eine starke Aufwärtsbewegung hingelegt und dabei rund +30% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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