Nachdem die Aktie von Siemens Energy am Montag noch zu den stärksten Verlierern im DAX gezählt hat, geht es am heutigen Dienstag schon wieder deutlich nach oben. Das Papier profitiert von einer Meldung, dass sich ein neuer Milliarden-Deal anbahnt.Der Energietechnik-Konzern bereitet sich darauf vor, Angebote für eine Mehrheitsbeteiligung an seiner Sparte für Dampfturbinen einzuholen - und holt sich dabei Unterstützung von Goldman Sachs, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Wie mit der Angelegenheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär