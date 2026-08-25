WIESBADEN (ots) -- Verschuldung des Bundes am stärksten gestiegen - Gemeinden verringern Defizit leicht- Trotz höherer Einnahmen bei Steuern und Sozialbeiträgen wachsen die Ausgaben stärkerDas Finanzierungsdefizit des Staates betrug im 1. Halbjahr 2026 nach vorläufigen Berechnungen 71,3 Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag das staatliche Defizit damit um 36,6 Milliarden Euro höher als im Vorjahreszeitraum. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen ergibt sich für das 1. Halbjahr 2026 eine Defizitquote von 3,1 %. Der Maastricht-Vertrag legt unter anderem den Referenzwert für das Staatsdefizit in Höhe von 3 % des Bruttoinlandsprodukts fest.Bei den Ergebnissen handelt es sich um Daten in Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden die Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den EU-Mitgliedstaaten gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumspakt (Maastricht-Kriterien) und sind nicht identisch mit dem Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts in der Abgrenzung der Finanzstatistiken. Aus den Ergebnissen für das 1. Halbjahr lassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen.Finanzierungsdefizit des Bundes steigt deutlich anDas gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2026 ist zu großen Teilen auf das Finanzierungsdefizit des Bundes (48,1 Milliarden Euro) zurückzuführen. Dabei stieg das Defizit des Bundes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29,0 Milliarden Euro. Die Ausgaben sind hier stärker gestiegen als die Einnahmen. Auch die Länder verzeichneten Defizitzuwächse in Höhe von 3,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und lagen damit im ersten Halbjahr 2026 bei 6,5 Milliarden Euro. Die Gemeinden verringerten hingegen ihr Defizit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Milliarden Euro auf 14,8 Milliarden Euro. Die Sozialversicherung verzeichnete ein Defizit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, nachdem im 1. Halbjahr 2025 noch ein Überschuss in Höhe von 3,8 Milliarden Euro erzielt wurde. Dies lag insbesondere an höheren Ausgaben in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.Sozialbeiträge steigen stärker als die SteuereinnahmenIm 1. Halbjahr 2026 betrugen die Einnahmen des Staates in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 1 073,2 Milliarden Euro. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8 % lag vor allem an Zuwächsen bei den Sozialbeiträgen. So stiegen die Einnahmen bei den Sozialbeiträgen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,6 %.Der Anstieg bei den laufenden Steuereinnahmen lag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hingegen nur bei 1,9 %, wobei die Mehrwertsteuereinnahmen überdurchschnittlich um 2,6 % anstiegen. Der Rückgang der empfangenen Vermögenstransfers ist auf einen Basiseffekt bei den Erbschaftsteuereinnahmen zurückzuführen. Diese waren im 1. Halbjahr 2025 außergewöhnlich hoch und wiesen 2026 einen Rückgang um 2,7 Milliarden Euro auf 6,1 Milliarden Euro (-30,4 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf.Ausgaben des Staates steigen stärker als die EinnahmenDie Ausgaben des Staates in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erhöhten sich im 1. Halbjahr 2026 um 6,1 % auf 1 144,5 Milliarden Euro. Sie stiegen damit stärker als die Einnahmen. Während die monetären Sozialleistungen um 5,2 % auf 389,0 Milliarden Euro stiegen, wuchsen die sozialen Sachleistungen um 8,2 % auf 222,5 Milliarden Euro an. Weitere Gründe sind höhere Ausgaben für Subventionen, Vermögenstransfers und ein Anstieg der laufenden Transfers.Die geleisteten Subventionen stiegen im 1. Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,1 % auf 25,8 Milliarden Euro. Im 1. Halbjahr 2026 wurden vor allem aus Bundesmitteln Forschungsvorhaben zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen sowie die Forschung im Bereich der Batterietechnologie gefördert. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten geleistet. Die Investitionszuschüsse verzeichneten einen Anstieg um 19,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 27,5 Milliarden Euro. Dazu beigetragen haben insbesondere Ausgaben aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie höhere Ausgaben an multilaterale Entwicklungsbanken. Die übrigen laufenden Transfers stiegen um 11,8 % auf 47,4 Milliarden Euro, in die auch die seit 2026 eingeführte E-Autoförderung eingeflossen ist. Die Zinsausgaben stiegen im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 um 11,6 % auf 27,3 Milliarden Euro.Methodische Hinweise:Abweichungen zwischen dem Finanzierungssaldo des Staates in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und dem Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts in Abgrenzung der Finanzstatistiken sind in methodischen Unterschieden begründet. Detaillierte Informationen hierzu bietet die Seite "Defizitberechnung" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zu den Einnahmen und Ausgaben des Staates, zur Haushaltsüberwachung der europäischen Union (EU) einschließlich der Defizit- und Schuldenquoten der EU-Mitgliedstaaten bieten die Tabellen zum EU-Stabilitätspakt auf der Themenseite "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Inlandsprodukt" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Staatssektor, EU-StabilitätspaktTelefon: +49 611 75 2992www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6339229