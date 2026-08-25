Die Börse ist kein Schnell-reich-Werkzeug. Über Jahrzehnte kann sie allerdings enorme Wirkung entfalten. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist dieser DAX-Konzern: Aus einem kleinen Anfangsinvestment von 5.625 Euro hätte die Aktie dank der langfristigen Kursentwicklung ein Millionenvermögen aufgebaut.Munich Re hat sich zuletzt eine Auszeit genommen. An der außergewöhnlichen Langzeitentwicklung ändert das aber rein gar nichts. Wer früh dabei war, konnte aus einem überschaubaren Betrag ein Millionenvermögen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär