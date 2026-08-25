Berlin (ots) -Informationssicherheit ist längst kein Thema mehr, das ausschließlich die IT betrifft. Immer mehr Kunden, Geschäftspartner und öffentliche Auftraggeber verlangen Nachweise wie ISO 27001 oder TISAX, bevor sie Aufträge vergeben. Für viele Unternehmen ist eine Zertifizierung deshalb keine freiwillige Zusatzleistung mehr, sondern Voraussetzung, um neue Kunden zu gewinnen, zu halten oder an Ausschreibungen teilzunehmen.Immer häufiger scheitern Aufträge nicht an Produkten oder Dienstleistungen, sondern an fehlenden Sicherheitsnachweisen. Informationssicherheit entwickelt sich damit vom Compliance-Thema zum Wettbewerbsvorteil. Warum Zertifizierungen heute geschäftsentscheidend sind, welche Standards gefragt sind und wie Unternehmen den Weg zur Auditbereitschaft effizient gestalten können, zeigt dieser Beitrag.Wenn Kundenanforderungen zum Unternehmensprojekt werdenOft beginnt das Thema mit einer Vertriebsanfrage: Ein Kunde möchte einen Vertrag verlängern, einen neuen Auftrag vergeben oder einen Lieferanten zulassen - verlangt dafür jedoch ein ISO 27001-Zertifikat (oder in der Automotive-Branche: ein TISAX-Label). Die Aufgabe landet häufig in der IT und soll möglichst schnell umgesetzt werden. Genau das greift jedoch zu kurz. Eine Kundenforderung nach ISO 27001 beziehungsweise TISAX ist kein Zusatzauftrag für eine einzelne Abteilung, sondern ein geschäftlich veranlasstes Unternehmensprojekt.Denn es geht nicht um einzelne Sicherheitseinstellungen oder ein paar "schnell mal mit der KI" erstellte Richtlinien, sondern um den möglichen Zugang zu Aufträgen, Vertragsverlängerungen oder neuen Märkten. Informationssicherheit entwickelt sich damit immer mehr zum geschäftlichen Türöffner.Warum Sicherheitsnachweise entlang der Lieferkette wandernUnternehmen arbeiten heute eng mit Dienstleistern, Software- und Cloud-Anbietern sowie Lieferanten zusammen - häufig sogar in den selben IT-Anwendungen. Sicherheitsvorfälle bei einem Lieferanten können direkte Folgen für den Auftraggeber haben. Deshalb verlangen immer mehr Unternehmen anerkannte Sicherheitsnachweise von ihren Lieferanten, die diese Anforderungen wiederum an ihre Partner weitergeben. So erreicht der Zertifizierungsdruck zunehmend auch kleine und mittlere Unternehmen.Zusätzlichen Druck erzeugen regulatorische Vorgaben, strengere Ausschreibungen und standardisierte Einkaufsprozesse. Branchenübergreifend gilt: Ein belastbarer Sicherheitsnachweis wird zum Vertrauensfaktor und vielerorts zur Grundvoraussetzung für neue Geschäfte.Anforderungen zuerst präzise klärenWer auf eine Zertifizierungsforderung vorschnell reagiert, riskiert unnötigen Aufwand. Zunächst muss geklärt werden, ob tatsächlich ein ISO-27001-Zertifikat (beziehungsweise TISAX-Label) erforderlich ist, bis wann es vorliegen muss und welche Standorte, Produkte oder Dienstleistungen betroffen sind.Ebenso wichtig ist die Frage nach der Verbindlichkeit: Ist das Zertifikat zwingende Voraussetzung für den Auftrag, lediglich ein Bewertungskriterium oder genügt zunächst ein belastbarer Projektplan an dessen Ziel ein ISO 27001-Zertifikat bzw. TISAX-Label steht? Diese Antworten bestimmen Umfang, Aufwand, Kosten und zur Verfügung stehende Zeit. Eine weitere Dimension ist der sog. "Anwendungsbereich" - also derjenige Teil des Unternehmens, der zertifiziert sein muss. Je größer er ist, desto mehr Dienstleistungen des Unternehmens sind abgedeckt - aber umso größer auch Aufwand und Dauer.Von der Gap-Analyse zur AuditbereitschaftNach der Anforderungsklärung folgt sinnvollerweise eine Gap-Analyse. Sie vergleicht den aktuellen Stand mit den Anforderungen aus ISO 27001 oder TISAX und bewertet unter anderem Prozesse, Rollen, Risikomanagement, Sicherheitsmaßnahmen, Lieferantenmanagement sowie Schulungen und Awareness. Ziel ist kein umfangreicher Mängelkatalog, sondern ein priorisierter Maßnahmenplan.Darauf aufbauend entsteht ein realistischer Projektplan. Ausgangspunkt ist der Termin, zu dem das Zertifikat vorliegen soll. Von dort aus werden alle notwendigen Aktivitäten rückwärts geplant: Risikomanagement, fehlende IT-Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen gegen Eindringen in die Betriebsräumlichkeiten - je nach Ergebnis der Gap-AnalyseKlare Verantwortlichkeiten sichern den ProjekterfolgZwischen Kundenanfrage und Zertifikat liegt ein Projekt, das eine klare Leitung, Unterstützung durch die Geschäftsführung, definierte Verantwortlichkeiten, ausreichende Ressourcen und verbindliche Meilensteine benötigt. Ebenso wichtig ist die richtige Balance zwischen Eigenleistung und externer Unterstützung.In der Praxis hat sich häufig ein Mischmodell bewährt: Externe Berater bringen Methodik und Projekterfahrung ein, das Unternehmen steuert Prozesswissen und Entscheidungen bei. Entscheidend bleibt jedoch die Priorisierung durch die Geschäftsführung. Erst mit klarer Unterstützung, verbindlichem Zeitplan und konsequenter Umsetzung wird Informationssicherheit zum Türöffner für Vertrauen - und für neue Aufträge.Über Joachim ReinkeJoachim Reinke ist Fachbuchautor, Experte für Informationssicherheit und Mitglied des Teams von einfachISO. Er begleitet IT-Dienstleister, Software-Agenturen und SaaS-Unternehmen auf ihrem Weg zur ISO 27001-Zertifizierung. Sein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten, praxisnahen Lösungen speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Bereits über 100 Unternehmen hat er erfolgreich bis zur Zertifizierung geführt. Weitere Informationen unter: https://einfachiso.de/Pressekontakt:einfachISO GmbHVertreten durch: Jörn Bungartz, Joachim ReinkeE-Mail: info@einfachiso.deWebsite: https://einfachiso.de/Original-Content von: einfachISO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182384/6339240