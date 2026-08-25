DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
OS.BB CA PAB NR EOA EUR IE0006QX3XXX BAW/UFN
OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US USD IE00BF92LXXX BAW/UFN
OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US EUR IE00BF92LXXX BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
OS.BB CA PAB NR EOA EUR IE0006QX3XXX BAW/UFN
OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US USD IE00BF92LXXX BAW/UFN
OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US EUR IE00BF92LXXX BAW/UFN
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