US-Finanzminister Scott Bessent hat am Montag eine neue Sanktionsoffensive gegen den Iran vorgestellt. Unter dem Namen "Operation Economic Outcast" will Washington sämtliche wirtschaftlichen Verbindungen des Regimes kappen. "Wir starten einen wirtschaftlichen Großangriff auf die globalen Finanznetzwerke des Iran", so Bessent. Präsident Donald Trump telefoniert derzeit persönlich mit Staats- und Regierungschefs weltweit, um sie zum Abbruch ihrer Iran-Kontakte zu bewegen.Konkret verhängt sind die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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