Jemand spricht dir im Meeting die Kompetenz ab und du weißt nicht, wie du reagieren sollst? Rhetorik-Coachin Nerissa Rothhardt erklärt im Podcast t3n Arbeit in Progress, was schwarze Rhetorik ist, wie du sie erkennst, deine Atmung richtig einsetzt und rhetorische Mittel geschickt nutzt. Rhetorik-Coachin Nerissa Rothhardt arbeitet mit Führungskräften an genau den Situationen, die viele aus dem Arbeitsalltag kennen: Jemand greift die eigene Fachkompetenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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