Mit der strategischen Transformation will DEUTZ die Abhängigkeit vom konjunktursensiblen Motorengeschäft reduzieren. Der Traditionskonzern hat dazu neue Märkte erschlossen. Durch gezielte Zukäufe in den Bereichen Energieversorgung und Verteidigung wurde die technologische und industrielle Kompetenz deutlich ausgebaut. Maßnahmen, die sich auch im Zahlenwerk bemerkbar machen sollten. Die Ziele für das Jahr 2030 dürften dem Vernehmen nach deutlich früher erreicht werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
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