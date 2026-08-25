Datum der Anmeldung:
20.08.2026
Aktenzeichen:
B4-65/26
Unternehmen:
INVL Private Equity Fund II, Litauen; Erwerb der alleinigen Kontrolle über UAB Nordian Group, Litauen, sowie Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Lietuvos ir Norvegijos udaroji akcin bendrov NORVELITA', Litauen, und die UAB Saldoga, Litauen.
Produktmärkte:
20.08.2026
Aktenzeichen:
B4-65/26
Unternehmen:
INVL Private Equity Fund II, Litauen; Erwerb der alleinigen Kontrolle über UAB Nordian Group, Litauen, sowie Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Lietuvos ir Norvegijos udaroji akcin bendrov NORVELITA', Litauen, und die UAB Saldoga, Litauen.
Produktmärkte:
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