Datum der Anmeldung:
19.08.2026
Aktenzeichen:
B5-91/26
Unternehmen:
European Diversified Infrastructure Fund (EDIF IV) / Neumann Transporte und Sandgruben / MDSU Mitteldeutsche Schlacken Union / UHM Umschlaghafen Magdeburg / Deponie Reesen / Schimmel Kies- und Sandgewinnung (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
19.08.2026
Aktenzeichen:
B5-91/26
Unternehmen:
European Diversified Infrastructure Fund (EDIF IV) / Neumann Transporte und Sandgruben / MDSU Mitteldeutsche Schlacken Union / UHM Umschlaghafen Magdeburg / Deponie Reesen / Schimmel Kies- und Sandgewinnung (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
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