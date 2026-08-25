Datum der Anmeldung:
18.08.2026
Aktenzeichen:
B7-62/26
Unternehmen:
Ohmnia Electronics S.L., Bilbao (ESP); Anteils- und Kontrollerwerb über die Azkoyen S.A., Peralta (ESP)
Produktmärkte:
Kaffee- und Verkaufsautomaten, Softwarelösungen für Personalmanagement, Softwarelösungen für Zahlungsmethoden, Softwarelösungen für Zutrittskontrolle
18.08.2026
Aktenzeichen:
B7-62/26
Unternehmen:
Ohmnia Electronics S.L., Bilbao (ESP); Anteils- und Kontrollerwerb über die Azkoyen S.A., Peralta (ESP)
Produktmärkte:
Kaffee- und Verkaufsautomaten, Softwarelösungen für Personalmanagement, Softwarelösungen für Zahlungsmethoden, Softwarelösungen für Zutrittskontrolle
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