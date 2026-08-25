Bonn/Berlin (ots) -Mit "Led by Women" startet die Welthungerhilfe ein Netzwerk aus Managerinnen und Unternehmen, die gemeinsam Unternehmerinnen im Globalen Süden stärken. Kern des Netzwerks ist der "Led by Women"-Frauenfonds, der das Engagement seiner Mitglieder bündelt und Unternehmerinnen weltweit gezielt fördert. So verbindet "Led by Women" unternehmerische Verantwortung mit internationaler Entwicklungszusammenarbeit.Die wirtschaftliche Stärkung von Frauen zählt zu den wirksamsten Hebeln für nachhaltige Entwicklung. Die Weltbank kommt zu dem Ergebnis, dass die Weltwirtschaft um rund 20 Prozent wachsen könnte, wenn Frauen ihr wirtschaftliches Potenzial voll entfalten könnten. Hier setzt "Led by Women" an. Der Spendenfonds fördert Unternehmerinnen im Globalen Süden beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen und bündelt die Investitionen über verschiedene Länder und Programme hinweg. Mitglieder des Netzwerks erhalten Einblicke in die geförderten Projekte und ihre Wirkung sowie Zugang zu kuratierten Austauschformaten."Frauen, die mit ihren Unternehmen neue Lebensgrundlagen und Einkommensmöglichkeiten schaffen, tragen dazu bei, dass sich Familien ausreichend und gesund ernähren können. Die wirtschaftliche Teilhabe stärkt ganze Gemeinschaften. Dieser Gedanke ist uns besonders wichtig. Deshalb investiert 'Led by Women' nicht nur in einzelne Förderprogramme, sondern baut ein langfristiges Netzwerk engagierter Frauen und Unternehmen. So entstehen Verbindungen, Vertrauen und neue Chancen für Unternehmerinnen", sagt Susanne Fotiadis, Vorständin der Welthungerhilfe.Das Kosmetikunternehmen cosnova, zu dem die Marken essence und Catrice gehören, ist einer der ersten Unternehmenspartner von "Led by Women". "Wir bestärken Menschen darin, sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen, und diese Haltung gehört für uns genauso zum Unternehmen wie unsere Produkte. Unser Familienunternehmen wurde vor fast 25 Jahren auch von einer Frau gegründet, und wir wissen, wie viel entstehen kann, wenn Frauen ihre Ideen verwirklichen. Sie darin langfristig zu unterstützen, verstehen wir als Teil unserer Verantwortung", sagt Astrid Claudia Haury, Senior Manager Corporate Responsibility bei cosnova."Led by Women" soll zu einem starken Netzwerk von Managerinnen und Unternehmen wachsen, die gemeinsam in das Potenzial von Unternehmerinnen im Globalen Süden investieren.Susanne Fotiadis steht für Interviews zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter www.welthungerhilfe.de/presseDie Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 13.424 Auslandsprojekte in rund 72 Ländern und Gebieten mit 5,76 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.cosnova Beauty hat den Hauptsitz in Deutschland und vertreibt die dekorativen Kosmetikmarken essence und Catrice in rund 90 Ländern weltweit. Das Familienunternehmen erzielt einen Nettoumsatz von rund 1 Milliarde Euro. cosnova ist das sechstgrößte Unternehmen für "Dekorative Kosmetik" weltweit und das zweitgrößte nach Stückzahlen. Parallel zum Beautybereich investiert die cosnova-Gruppe in eine Vielzahl von Unternehmen und Vermögenswerten zur Nutzung von Synergien im Beautybereich sowie in Form von eigenständigen Investitionen. Seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren ist cosnova stark gewachsen: Rund 1000 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten rund um die Welt engagieren sich für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens.Pressekontakt cosnova: Eleonora Kaplan, PR & Corporate Communications, Telefon +49 6936399601, E-Mail e.kaplan@ext.cosnova.comPressekontakt:Herausgeber:Deutsche Welthungerhilfe e.V.Ansprechpartnerinnen:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228-2288-132Mobil 0172-2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Linda KrämerTelefon 0228-2288-640presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6596/6339277