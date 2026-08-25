Uelzen (ots) -Laut Umfrage der Uelzener Versicherungen verbessern Hunde die Stimmung im Team und reduzieren Stress im Büro.- Gut zwei Drittel der befragten Haustierhalter befürworten Hunde im Büro- Acht von zehn sehen einen positiven Einfluss auf das Arbeitsklima- Vier von fünf sind davon überzeugt, dass Bürohunde den Stress reduzierenFür viele Haustierhalter gehört der Hund selbstverständlich auch zum Arbeitsalltag. Die aktuelle "Haustier-Studie 2026" der Uelzener Versicherungen zeigt: Gut zwei Drittel der Befragten befürworten, dass Mitarbeitende ihren Hund mit ins Büro bringen dürfen. Noch deutlicher fallen die Einschätzungen zu den positiven Effekten aus: 82 Prozent sind überzeugt, dass Hunde die Stimmung im Team verbessern, 80 Prozent verbinden Bürohunde mit weniger Stress. Für die Studie hat der Spezialversicherer für Tiere 1.070 Hunde- und Katzenhalter in Deutschland befragt."Hunde sind für viele Menschen feste Begleiter in nahezu allen Lebensbereichen. Warum also nicht auch im Büro?", sagt Dr. Felix Garlipp von den Uelzener Versicherungen. "Für Arbeitgeber kann das ein echtes Pfund sein: Wer Hunde im Büro erlaubt, punktet bei vielen Beschäftigten mit einem attraktiveren Arbeitsumfeld." Die Zahlen aus der Uelzener Haustier-Studie 2026 bestätigen dies: 67 Prozent der befragten Hunde- und Katzenhalter sprechen sich für vierbeinige "Kollegen" im Büro aus.Bürohunde schaffen kleine Momente der BegegnungBesonders eindeutig fallen die Einschätzungen zur Atmosphäre am Arbeitsplatz aus: 42 Prozent der Befragten stimmen voll und ganz zu, dass Hunde die Stimmung im Team verbessern. Weitere 40 Prozent stimmen eher zu. Auch beim Thema Stress zeigt sich ein klares Bild: 39 Prozent stimmen zu, dass Hunde den Stress im Büro reduzieren, weitere 41 Prozent stimmen eher zu."Ein Hund schafft ganz natürliche Gesprächsanlässe und kleine Momente der Begegnung", sagt Dr. Felix Garlipp, der bei der Uelzener den Bereich Produkt und Underwriting leitet. "Gerade in einem Arbeitsalltag, der von Termindruck und hoher Konzentration geprägt ist, können solche kurzen Unterbrechungen wohltuend sein."Gemeinsame Bewegung in der MittagspauseBürohunde geben zudem regelmäßig Impulse für mehr Bewegung: Wer einen Hund mit zur Arbeit bringt, hat einen guten Grund, den Schreibtisch - auch bei schlechtem Wetter - zu verlassen und eine Runde an der frischen Luft zu drehen."Für Hundehalter gehört der Spaziergang einfach dazu und sorgt für eine aktive Mittagspause", sagt Uelzener-Experte Felix Garlipp. "Bewegung und ein kurzer Ortswechsel helfen vielen Menschen, den Kopf freizubekommen und mit neuer Energie und Kreativität an die nächsten Aufgaben zu gehen."Die Uelzener VersicherungenDie Uelzener Versicherungen zählen zu den führenden Spezialversicherern für Tiere in Deutschland. Sie wurden 1873 gegründet und blicken nunmehr auf über 150 Jahre Tradition und Partnerschaft zurück. Als erstes deutsches Versicherungsunternehmen entwickelte die Uelzener schon 1984 die Tierkrankenversicherung. Seitdem vertrauen Halterinnen und Halter von Hunden, Katzen und Pferden sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden wie Hundeschulen oder Pferdebetriebe auf deren Expertise. Das Unternehmen hat mit seinen rund 350 Mitarbeitenden den Stammsitz im niedersächsischen Uelzen. Darüber hinaus ist es u.a. mit Büros in Berlin und Hamburg sowie mit den Tochtergesellschaften Uelzener Service GmbH in Wegberg und Cleo & You GmbH in Hamburg vertreten.Pressekontakt:Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Saskia HollatzVeerßer Straße 65/67 | 29525 UelzenTelefon: 0581 8070-3876 | E-Mail: S.Hollatz@uelzener.deWeitere Informationen unter www.uelzener.de.Original-Content von: Uelzener Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174913/6339276