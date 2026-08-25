HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 25. August 2026 / Die LiberNovo Support Week ist nun in der gesamten Europäischen Union und im Vereinigten Königreich angelaufen. Bis zum 8. September gibt es auf die Maxis-Serie, Omni SE und Omni Pro in der EU bis zu 44 % Rabatt und im UK bis zu 39 % Rabatt, dazu drei Geschenkstufen und dreifache Punkte für Mitglieder.

Der Name hat eine doppelte Bedeutung. Unterstütze deinen Körper. LiberNovo-Stühle passen sich an, wenn du dich nach vorne beugst, aufrecht sitzt oder dich zurücklehnst, anstatt dich in einer festen Haltung zu fixieren. Unterstütze deinen Weg. Mit "Create for Creators" unterstützt LiberNovo Entwickler, Designer, Streamer und Gamer, die ihre Arbeit im Sitzen verrichten.

Maxis-Serie: Für kräftigere Staturen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Maxis-Serie, die vom Rahmen an für größere, kräftigere und schwerere Nutzer ausgelegt ist. Eine Sitztiefe von 52 cm stützt einen größeren Teil des Oberschenkels, das breitere Polster lässt Spielraum zum Hin- und Herbewegen und die verstärkte Struktur ist für bis zu 181 kg ausgelegt. Die fünfstufige Neigungsverstellung reicht von 105° bis 160° und erfolgt über progressive Federn, sodass die Stütze in jedem Winkel stabil bleibt, auch bei einem schwereren Körperbau. Es sind drei Ausführungen erhältlich: Maxis Manual, Maxis Electric und Maxis Airflow. Jede Bestellung aus der Maxis-Serie während der Support Week erhält eine kostenlose 3D-Augenmaske.

Omni Pro und Omni SE

Omni Pro eignet sich für lange Sitzphasen und wärmere Räume und kombiniert eine motorisierte Lendenwirbelverstellung, die OmniStretch-Rückenstreckfunktion sowie die im Sitz integrierte Active Airflow-Belüftung. Omni SE bietet dieselbe dynamische Stützkraft in einer manuell verstellbaren Ausführung - der einfachste und kostengünstigste Einstieg in dynamische Ergonomie.

Unterstützung, die Bestand hat

Seit dem 14. August beträgt die Standardgarantie auf den Rahmen der gesamten LiberNovo-Sitzmöbelreihe sechs Jahre statt bisher fünf. Auf elektronische und motorische Komponenten gilt weiterhin eine Garantie von zwei Jahren. Kunden, die im Rahmen der Early-Bird-Aktion eine-Anzahlung geleistet haben, behalten ihr zusätzliches Jahr und erhalten somit sieben Jahre Garantie auf den Rahmen.

Angebote im Rahmen der Support Week

Europäische Union: bis zu 44 % Rabatt, 25. August bis 8. September (MESZ), unter eu.libernovo.com

Vereinigtes Königreich: bis zu 39 % Rabatt, vom 25. August bis 8. September (BST), unter uk.libernovo.com

An der Kasse gelten drei Geschenkstufen:

"Smart Entry"-Paket: Bei Bestellungen ab 900 € (800 £ im UK) erhalten Sie ein Magnetset, eine Baseballkappe und Haftnotizen

"Eco-Comfort Upgrade Kit": Bei Bestellungen ab 1.100 € (900 £) gibt es ein 80 × 40 cm großes Mauspad

"Ergo-to-Go Travel Suite": Bei Bestellungen ab 1.300 € (1.100 £) erhalten Sie ein aufblasbares Nackenkissen, eine Augenmaske und geräuschreduzierende Ohrstöpsel

Mitglieder sammeln bei jeder Bestellung dreifache Punkte, Neuregistrierungen starten mit 200 Punkten, und die Punkte können an der Kasse bis zu dem jeweils im regionalen Shop angegebenen Höchstbetrag eingelöst werden.

Die Support Week endet am 8. September. Die vollständigen Preise, Bedingungen für den Erhalt von Geschenken und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter eu.libernovo.com und uk.libernovo.com. Wir halten Ihnen den Rücken frei.

Über LiberNovo

LiberNovo entwickelt dynamische, ergonomische Sitzmöbel für Menschen, die beruflich viel sitzen: Entwickler, Kreative, Gamer, Remote-Mitarbeiter und alle, die aufgrund langer Arbeitszeiten am Schreibtisch unter Rücken- oder Hüftbeschwerden leiden. Die Stühle fördern kontinuierliche Bewegung statt einer starren Körperhaltung, sodass der Komfort den ganzen Tag über erhalten bleibt. Unterstützung durch Bewegung, definiert durch Komfort.

Medienkontakt

Emilia Zhang

mailto:pr@libernovo.com

QUELLE: LiberNovo

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85592Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85592&tr=1



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