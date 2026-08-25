DJ Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Acc (SGQD) Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 25-Aug-2026 / 09:07 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Acc DEALING DATE: 24-Aug-2026 NAV PER SHARE: GBP: 294.7123 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 22170 CODE: SGQD ISIN: LU0855692XXX =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU0855692XXX Category Code: NAV TIDM: SGQD LEI Code: 5493000NMO32U8YQA796 Sequence No.: 440949 EQS News ID: 2388170 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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August 25, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)
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