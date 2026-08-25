OpenAI hat schlechte Nachrichten für Nutzer:innen. Ein 5-Stunden-Limit, das vor mehr als einem Monat entfernt wurde, kommt jetzt zurück. Warum das Unternehmen es nun wieder aktiviert. Ein Abo von ChatGPT und anderen KI-Diensten bringt nicht einfach den vollen Zugriff auf die Tools mit sich. Stattdessen müssen sich selbst zahlende User:innen an Nutzungslimits halten. Werden selbige überschritten, ist für eine bestimmte Zeit erst einmal Schluss, bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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