Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am großen Bild der letzten Tage, wonach die Energiepreise und die Renditen auf erhöhten Niveaus seitwärts laufen, hat sich zum Auftakt der Woche auch angesichts des Fehlens wichtiger Datenveröffentlichungen nichts verändert, so die Analysten der Helaba.Während hierzulande heute mit dem ifo-Index vermutlich eine Stimmungsverbesserung angezeigt werde, die einer etwaigen Zinserhöhung der EZB im kommenden Monat nicht im Wege stehen dürfte, sei in den USA seitens der Konsumenten eher mit Molltönen zu rechnen. Gründe, die gedämpften Erwartungen bezüglich der Fed-Zinsen zu forcieren, werde es wohl nicht geben. Insofern bleibe der Euro latent im Vorteil. Derweil halte der Aktienmarkt Sichtkontakt zur Bestmarke von Mitte des Monats. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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