Öl hat Brent, Kupfer hat die LME, Strom hat die EEX. Wasser hat Gebühren, Konzessionen und Entnahmerechte - politisch gesetzt, lokal verschieden, vielerorts bei null. Es ist der einzige Rohstoff dieser Größenordnung, für den es keinen Weltmarktpreis gibt. Wer im Wassersektor auf Knappheitspreise wartet, wartet deshalb auf ein Signal, das das System gar nicht sendet.Vor jeder Zahl steht eine Unterscheidung, an der die halbe öffentliche Debatte scheitert. Entnommen ist alles, was dem Gewässer entzogen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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