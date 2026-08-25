Amerikanische Konzerne und Finanzinvestoren gehen in Deutschland auf Einkaufstour, daraus lässt sich eine interessante Spekulation ableiten. Der Hintergrund ist keineswegs nur der schwache Wirtschaftsstandort Deutschland. Vielmehr treffen zwei Welten aufeinander: Auf der einen Seite verfügen amerikanische Unternehmen dank ihrer hoch bewerteten Aktien und der tiefen US-Kapitalmärkte über reichlich Übernahmewährung, auf der anderen Seite bietet Deutschland eine ungewöhnlich große Zahl hochspezialisierter Industrieunternehmen, die international führend, an der Börse aber vergleichsweise niedrig bewertet sind. Allein in den ersten siebeneinhalb Monaten 2026 summierte sich das Volumen amerikanischer Übernahmen und Beteiligungen an deutschen Industrieunternehmen auf 23,9 Mrd. $. Bis zum 19. August wurden bereits 47 Transaktionen gezählt.
Wir wollen allerdings nicht auf irgendwelche Übernahmegerüchte wetten. Deshalb haben wir den deutschen Aktienmarkt nach vier Kriterien durchsucht, mit denen wir zwei perfekte Kandidaten gefunden haben. Unsere Empfehlungen gibt es in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
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