Berlin (ots) -Die IFA Berlin gehört zu den bedeutendsten Technologiemessen weltweit und wird in diesem Jahr auch für die Home-Fitness-Branche zum Schauplatz neuer Entwicklungen. Merach (https://merachfit.de/), Spezialist für smarte Home-Fitness-Geräte, präsentiert vom 4. bis 8. September 2026 in Halle 15, Stand 125, eine Auswahl seines breiten Portfolios. Dazu gehören Laufbänder, Rudergeräte, Heimtrainer, Ellipsentrainer und Fitnesszubehör mit Lösungen für unterschiedliche Nutzergruppen, Trainingsziele und Wohnsituationen.Im Mittelpunkt des IFA-Auftritts stehen neben dieser Auswahl aus dem bestehenden Portfolio drei Produkte der nächsten Generation. Sie geben einen Ausblick darauf, wie Merach Home-Fitness technologisch weiterentwickelt. Die Neuheiten werden am 4. September im Rahmen einer exklusiven Media Session erstmals öffentlich präsentiert.Home-Fitness für unterschiedliche AnsprücheDas Merach-Portfolio reicht von platzsparenden Lösungen für kompakte Haushalte bis hin zu leistungsstarken Geräten für ambitioniertes Training. Dazu gehört auch die Luftwiderstandsserie für leistungsorientiertes Training auf nahezu professionellem Niveau. Damit verfolgt Merach einen Ansatz, der unterschiedliche Nutzergruppen und Wohnsituationen berücksichtigt: vom unkomplizierten Training im Alltag bis zum ambitionierten Home-Gym.Die drei Neuheiten der nächsten Generation ergänzen dieses Portfolio um neue Lösungen für das Training zuhause. Während der gesamten Messewoche können die ausgestellten Produkte am Merach-Stand vor Ort erlebt und getestet werden.Technologiedebüt: Gelenkschutz neu gedachtEin besonderes Highlight des IFA-Auftritts ist eine eigenentwickelte Innovation im Bereich Gelenkschutz. Merach integriert die neue Technologie in seine neuen Cardio-Geräte. Sie ist gezielt auf die Belastung der Knie und die beim Training entstehenden Aufprallkräfte ausgerichtet und adressiert damit eine zentrale Herausforderung beim regelmäßigen Training zuhause.Details zur Technologie und den damit ausgestatteten Geräten werden erst am 4. September im Rahmen der exklusiven Media Session veröffentlicht.Technologie als Grundlage für langfristiges TrainingHinter der Weiterentwicklung seiner Produkte steht eine kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung. Merach setzt über 20 Prozent seiner Personalressourcen für Forschung und Entwicklung ein, unter anderem in den Bereichen KI-Bewegungsalgorithmen, intelligente elektronische Steuerungssysteme und Sportwissenschaft.Für Merach-Gründer und CEO Robert Luo geht es dabei nicht allein darum, neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern darum, den langfristigen Wert von Home-Fitness zu erhöhen."Günstig sein ist eine Taktik, aber das Training aufrechtzuerhalten ist eine Strategie. Unsere Mission lautet, mehr Menschen die Vorteile von Heimfitness zugänglich zu machen. Wenn ein Produkt nach einem halben Jahr zu Verletzungen führt oder ungenutzt herumliegt, steht das im völligen Widerspruch dazu. "Robert Luo, Gründer und CEO, MerachDiese Strategie basiert auf der Überzeugung, dass Technologie vor allem dann einen Mehrwert bietet, wenn sie Menschen dabei unterstützt, regelmäßig und langfristig zu trainieren. Die Entwicklung von KI-Algorithmen, intelligenter elektronischer Steuerung und sportwissenschaftlichen Anwendungen erfolgt bei Merach weitgehend im eigenen Haus.Media Session am 4. September: Exklusive Premiere für MedienAm 4. September 2026 von 11:00 bis 12:00 Uhr lädt Merach Medienvertreterinnen und -vertreter zu einer exklusiven Media Session direkt am Stand in Halle 15, Stand 125, ein. Im Rahmen der Veranstaltung werden die drei neuen Produkte erstmals öffentlich präsentiert, technisch erläutert und für Hands-on-Tests freigegeben.Akkreditierte Pressevertreterinnen und -vertreter erhalten vor Ort das vollständige Pressekit inklusive hochauflösendem Bildmaterial und Produktdokumentation. Im Anschluss laden Fingerfood und ein offenes Q&A zur Vernetzung und zum persönlichen Austausch mit dem Merach-Team ein.Medienvertreterinnen und -vertreter können sich hier für die Media Session anmelden (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg6GQYAlLXzmZYaiVTjDhF-iUSAv9tA9wuWZ-NDSY9zQTACQ/viewform?usp=sharing&ouid=114849800436528141380).Wir sehen uns in Berlin!Über MerachMerach ist ein Spezialist für smarte Home-Fitness-Geräte mit einem Sortiment aus Rudergeräten, Heimtrainern, Laufbändern und Crosstrainern. Die Marke gehört zu den meistverkauften im Heimbereich und belegte in den Kategorien Rudergerät, Ellipsentrainer und Heimtrainer mehrfach Platz eins. Als offizieller Partner des Trainingszentrums der General Administration of Sport of China stattet Merach seit 2021 die chinesischen Nationalmannschaften aus, zuletzt für die Olympischen Spiele in Tokio 2020, Peking 2022 und Paris 2024. Das Unternehmen wurde 2018 in Hangzhou, China, gegründet, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und liefert in mehr als 50 Länder. Mehr unter: merachfit.de.Pressekontakt:Presseoffice Merach:Kai.Boesel@fleaky.de | Tel. +49 173 614 4448 (Kai)Original-Content von: Merach, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182582/6339319