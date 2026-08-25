München (ots) -- Sandra verfolgt ein neues Ziel: Sie macht den Führerschein- Maik und Jasmin möchten sich mit Bärbel versöhnen- Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 25. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Jasmin und Maik befinden sich auf Wohnungssuche und leben übergangsweise bei Maiks Mutter Bärbel. Das Zusammenleben bringt Spannungen mit sich, doch das junge Paar hat einen Plan: Sie möchten sich bei Bärbel revanchieren. Sandra arbeitet unterdessen weiter an ihrem Führerschein und wagt sich erstmals an die manuelle Gangschaltung. Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 25. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Jasmin und Maik hat sich die Lebenssituation zuletzt deutlich verändert. Ohne festen Wohnsitz sind die beiden zunächst bei Bärbel untergekommen, doch das enge Zusammenleben verläuft nicht immer reibungslos. Um Maiks Mutter zu entlasten, wollen sie sich an Miete und laufenden Kosten beteiligen. Zusätzlich haben sie Lebensmittel eingekauft und übernehmen damit einen Teil der Verpflegung für die kommenden Tage. Hilft ihr Entgegenkommen dabei, die angespannte Lage zu beruhigen?Sandra möchte im Alltag auf dem Land flexibler werden. Vor knapp einem Jahr zog die 42-Jährige mit ihrer fünfköpfigen Familie nach Ostfriesland und arbeitet seit einigen Monaten an ihrem Führerschein. Nun wartet hinter dem Steuer die nächste Aufgabe auf sie: Zum ersten Mal übt sie das Fahren mit manueller Gangschaltung. Für Sandra ist es ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Eigenständigkeit.Mariia und Oleksii haben belastende Wochen hinter sich. Beide stehen in engem Kontakt mit ihren Angehörigen in der Ukraine und haben schlechte Neuigkeiten erhalten. Während Mariias Mutter gestürzt ist und mit Schmerzen am Fuß zu kämpfen hat, musste Oleksiis Vater nach einem Sturz eine Reha antreten. Vor vier Jahren floh das Paar nach Deutschland, wo es derzeit bis 2027 bleiben darf. Einen Antrag auf Verlängerung hat Krankenpfleger Oleksii bereits gestellt.Pamela versucht derweil, mit begrenzten finanziellen Mitteln zurechtzukommen. Die alleinstehende gebürtige Berlinerin hat gesundheitliche Probleme mit der Lunge. Wenn das Geld knapp wird, sammelt sie Pfandflaschen für zusätzliche Einnahmen. Gleichzeitig legt sie etwas für eine notwendige Anschaffung beiseite, einen neuen Kühlschrank.Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", am 25. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIund sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - Tag für Tag - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich-tag-fuer-tag)Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet "Hartz und herzlich - Tag für Tag" erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6339318