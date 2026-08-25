Die kumulierten Auslieferungen von LSI-Bauteilen mit Nessum*1-IP übersteigen sechs Millionen Einheiten, da die Einsätze in HLK- und Smart-Grid-Anwendungen zunehmen

Die Nessum Alliance*2 gab heute die Ausweitung der Nessum-Technologie auf kommerzielle HLK- und Smart-Grid-Anwendungen bekannt, die durch den Einsatz bei den Allianzmitgliedern Daikin Industries, Ltd. und Power Plus Communications AG (PPC) vorangetrieben wird. Die Allianz wies zudem darauf hin, dass die kumulierten weltweiten Auslieferungen von LSI-Bausteinen mit Nessum-IP nach Angaben des Technologielizenzgebers Panasonic Holdings Corporation die Marke von sechs Millionen Einheiten überschritten haben, was die ausgereifte Technologie und ihre Marktakzeptanz unterstreicht.

Da Energiemanagement, Digitalisierung und nachhaltige Infrastruktur weltweit an Dynamik gewinnen, benötigen Unternehmen Kommunikationsnetzwerke, die Zuverlässigkeit und Flexibilität vereinen. Durch die Ermöglichung von Hochgeschwindigkeits-IP-Kommunikation über bestehende Verkabelungen baut Nessum seine Rolle in Energiemanagement-Anwendungen weiter aus.

Die Implementierungen durch Daikin und PPC zeigen, wie die auf IEEE 1901*3 basierende Nessum-Technologie in realen Infrastrukturumgebungen einen Mehrwert schafft und Systeme, Geräte und Betriebsdaten in kritischen Sektoren miteinander verbindet.

Im HLK-Sektor nutzt Daikin Nessum als Teil seiner D4-NET-Architektur für Klimanetzwerke der nächsten Generation. Da Gebäude zunehmend auf Betriebs- und Sensordaten zurückgreifen, um Effizienz, Komfort und Leistung zu verbessern, gewinnt eine zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur zunehmend an Bedeutung. Daikin hat Nessum als Schlüssel zur Weiterentwicklung und zum weltweiten Einsatz von HLK-Netzwerken positioniert.

In Europa treibt PPC Initiativen im Bereich Smart Metering und zur Modernisierung des Stromnetzes voran, die eine zuverlässige Fernkommunikation über die bestehende Infrastruktur erfordern. Die Aktivitäten des Unternehmens zeigen, wie Nessum die Anforderungen an Smart Grids erfüllen und gleichzeitig Energieversorgern helfen kann, Transparenz, Effizienz und das Netzwerkmanagement zu verbessern.

Die Allianz wies außerdem darauf hin, dass laut Panasonic Holdings Corporation die kumulierten Auslieferungen von LSI-Bausteinen mit Nessum-IP weltweit sechs Millionen Einheiten überschritten haben. Dieser Meilenstein belegt die Reife von Nessum bei groß angelegten Implementierungen.

Ursprünglich für die Hochgeschwindigkeitskommunikation über bestehende Verkabelungen entwickelt, hat sich Nessum zu einer vielseitigen Plattform weiterentwickelt, die HLK, Smart Grids, Gebäudeautomation, Industrieanlagen und andere IoT-Anwendungen unterstützt. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre Infrastruktur zu modernisieren und gleichzeitig die Komplexität und Kosten der Bereitstellung zu reduzieren.

"Da das Energiemanagement branchenübergreifend immer wichtiger wird, wächst die Nachfrage nach zuverlässiger, skalierbarer Konnektivität weiter", sagte Mr. Michimasa Aramaki, Vorsitzender der Nessum Alliance. "Die zunehmende Verbreitung von Nessum in HLK- und Smart-Grid-Anwendungen zeigt, dass es in der Lage ist, reale Herausforderungen zu bewältigen und eine effizientere, nachhaltigere Zukunft zu unterstützen."

Die Nessum Alliance wird weiterhin mit Branchenführern zusammenarbeiten, um die Interoperabilität, das Wachstum des Ökosystems und die Einführung von IEEE-1901-basierten Kommunikationstechnologien für vernetzte Energiemanagement-Infrastrukturen zu fördern.

Fallstudien zu Daikin und PPC sind verfügbar unter:

https://nessum.org/media/event/special-seminar-202606

Anmerkungen:

*1: "nessum" und das dazugehörige Logo sind eingetragene Marken oder zur Eintragung angemeldete Marken der Panasonic Holdings Corporation in Japan und anderen Ländern.

*2: Eine Organisation, die am 2. Oktober 2023 die Nachfolge der ehemaligen HD-PLC Alliance antrat und deren Namen änderte, um die Verbreitung von Nessum voranzutreiben, die Kommunikationskompatibilität sicherzustellen und internationale Standardisierungsaktivitäten voranzutreiben.

https://nessum.org/

*3: Ein IEEE-Kommunikationsstandard, der für IoT-Anwendungen wie Smart Buildings, Smart Grids und Smart Cities entwickelt wurde und verschiedene Medien unterstützt (Any Media: kabelgebunden, kabellos und unter Wasser).

https://standards.ieee.org/ieee/1901/7598/

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