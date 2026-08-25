Dreijährige Partnerschaft umfasst World Tour, Women's Series und World Cup. Premiere am 29. August in Debrecen.

Die FIBA vergibt die immersiven Live-Rechte an ihren 3x3-Wettbewerben exklusiv an L1VE. Die Vereinbarung läuft über drei Jahre und umfasst die FIBA 3x3 World Tour, die FIBA 3x3 Women's Series und den FIBA 3x3 World Cup.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260825926038/de/

Fans sitzen damit künftig am Spielfeldrand, ohne vor Ort zu sein. Sie verfolgen jede Aktion in Echtzeit aus mehreren Courtside-Perspektiven und können Freunde dazu einladen, egal wo sich diese gerade auf der Welt befinden.

Immersive Live-Rechte sind eine eigene Klasse von Medienrechten. Sie treten neben Broadcast und Streaming und erschließen der FIBA eine zusätzliche Plattform für ihre 3x3-Events.

Alex Sanchez, Managing Director FIBA 3x3 Basketball:

"3x3-Basketball wurde geschaffen, um das Spiel näher an die Fans zu bringen. Gemeinsam mit L1VE gehen wir in den kommenden drei Saisons neue Wege, damit das Publikum weltweit die Intensität und die Atmosphäre unserer Events erleben kann."

David Morgenbesser, Chief Commercial Officer bei L1VE:

"3x3-Basketball ist eine der aufregendsten urbanen Sportarten der Welt. Ein Court, Nonstop-Action, alles direkt vor dir. Genau deshalb passt 3x3 so gut zu L1VE. Wir setzen die Fans an die Grundlinie, gemeinsam mit den Menschen, mit denen sie das Spiel teilen wollen."

Premiere in Debrecen

Den Auftakt macht das Event der FIBA 3x3 World Tour am 29. und 30. August im ungarischen Debrecen. Über die drei Vertragsjahre kommt L1VE bei ausgewählten Veranstaltungen der wichtigsten FIBA-3x3-Wettbewerbe zum Einsatz.

Zuletzt war die Plattform bei großen internationalen Sport- und Musikveranstaltungen im Einsatz. Ihren offiziellen Launch feierte sie am 22. August mit den Detroit Lions.

So funktioniert es

Die L1VE App läuft auf allen gängigen immersiven Headsets. Tickets gibt es für einen einzelnen Veranstaltungstag oder als Turnierpass für das gesamte Event, wie beim Besuch in der Halle. Zugang und weitere Informationen unter l1ve.com.

Die Technologie dahinter erfasst das Live-Erlebnis einer kompletten Arena in stereoskopischem 360-Grad-3D. Eine Echtzeit-Pipeline führt die Aufnahmen zu einer gemeinsamen Live-Szene zusammen, eine eigens entwickelte Delivery-Infrastruktur sorgt dafür, dass Fans weltweit denselben Moment im selben Augenblick erleben. Eine einzige Produktion erreicht dabei alle Zuschauer gleichzeitig.

Über FIBA 3x3-Basketball

Schnell, urban und innovativ: 3x3 orientiert sich an den weltweit gespielten Formen des Streetball und gilt als die Nummer eins unter den urbanen Teamsportarten. Unter dem Dach der FIBA treten zwei Teams mit je drei Spielerinnen oder Spielern auf einem halben Basketballfeld gegeneinander an. Sein Debüt auf internationaler Bühne feierte 3x3 bei den Olympischen Jugendspielen 2010 in Singapur, seitdem stehen jährliche Profiserien für Männer und Frauen (World Tour und Women's Series) sowie Wettbewerbe der Nationalmannschaften im Kalender. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio gab 3x3 sein olympisches Debüt.

Über L1VE

L1VE ist das Unternehmen hinter Social Presence, einem ticketbasierten Erlebnis, mit dem Fans immersive Live-Events aus Sport und Musik gemeinsam und von nahezu jedem Ort aus verfolgen können. Das 2022 gegründete Unternehmen verfügt über einen proprietären Glass-to-Glass-Technologiestack sowie eine eigene Direct-to-Fan-Plattform und zählt zu den Pionieren immersiver Live-Rechte als neuer lizenzierbarer Medienrechtekategorie neben Broadcast und Streaming. Der Hauptsitz liegt in New York, Forschung und Entwicklung sind in Deutschland angesiedelt. Weitere Informationen unter l1ve.com.

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