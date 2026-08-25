Mit einem Kursplus von +7% ist die Deutz-Aktie am Dienstagmorgen einsamer Spitzenreiter im MDAX und steigt auf ein neues 3-Monatshoch. Was gibt dem Kölner Motorenbauer neuen Rückenwind und ist die Aktie nun auf dem Weg zu ihrem Allzeithoch? Die nächste Übernahme Auslöser des heutigen Kursgewinns der Deutz-Aktie ist die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft (FFG), mit der der Motorenkonzern sein Rüstungsgeschäft deutlich ausbaut. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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