Die Aktie von Dianthus Therapeutics bietet Anlegern eine interessante Kombination aus hoher Liquidität, einer fortgeschrittenen Pipeline und dem Potenzial für eine breitere neuromuskuläre Plattform. Entscheidend dürfte sein, ob Claseprubart seine klinische Differenzierung in mehreren Indikationen bestätigen kann. Analysten sehen ein Umsatzpotenzial von mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Neuromuskuläre Plattform mit viel Potenzial Die positive Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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