Donald Trump ist seit Juni an SpaceX beteiligt. Nur elf Tage nach dem Rekord-Börsengang landeten Aktien im Wert von bis zu 50.000 US$ in seinem Portfolio. Der Kurs schloss am Montag bei 135 US$ und damit exakt auf Höhe des Ausgabepreises. Für Anleger ist Trumps Einstieg jedoch längst nicht die einzige neue Nachricht. Trumps Kauf ist kleiner als die Schlagzeile Aus der veröffentlichten Finanzmeldung geht hervor, dass am 23. Juni SpaceX-Aktien im Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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