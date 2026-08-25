Die Aktie von Rocket Lab bleibt trotz ihrer hohen Bewertung interessant, weil das Unternehmen sein Geschäft zunehmend über Raketenstarts hinaus ausbaut. Neutron, der Auftragsbestand von 2,36 Milliarden US-Dollar, die Satellitenproduktion und die geplante Iridium-Übernahme könnten langfristig eine integrierte Raumfahrtplattform schaffen. Electron überzeugt, Neutron bleibt der große Wachstumstreiber Rocket Lab hat mit dem 93. erfolgreichen Electron-Start ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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