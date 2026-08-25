Washington dreht die Sanktionsschraube gegen den Iran weiter. US-Finanzminister Scott Bessent hat heute klargemacht, was das Ziel ist: die vollständige Isolation Teherans von der Weltwirtschaft. Jede potenzielle Einnahmequelle der iranischen Revolutionsgarden soll trockengelegt werden, konkret in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Das klingt nach einem umfassenden Schlag. Nur: konkrete Maßnahmen gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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