Gerresheimer ist seit Monaten schon ein Problemfall, und jetzt bricht erneut Unruhe aus. Der überraschende Rücktritt von Interimschef Uwe Röhrhoff trifft die Aktie empfindlich. Vorbörslich auf Tradegate brach der Kurs heute um fast acht Prozent ein, auf 25,85 €. Das wäre auf Xetra das tiefste Niveau seit zwei Wochen. Ein Mandat, das ohnehin begrenzt war Röhrhoff hatte sein Interims-Mandat eigentlich nur bis längstens Oktober 2026. Jetzt ist er auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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