Am Ölmarkt setzt sich der Rückzug fort. Brent-Rohöl mit Oktober-Lieferung kostet aktuell 91,29 US$ je Barrel und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Dabei hatte der Preis in der vergangenen Woche noch kräftig zugelegt, getrieben von der Sorge um den Transportweg durch die Straße von Hormus. Seit Jahresbeginn hat sich Rohöl damit um rund 50 Prozent verteuert. Viel Lärm, wenig Substanz Der Auslöser für die jetzige Gegenbewegung ist schnell gefunden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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