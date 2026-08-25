Bitcoin ist zurück. Nach einer langen und zähen Schwächephase hat der Kryptomarkt innerhalb weniger Tage plötzlich wieder deutlich an Dynamik gewonnen. Bitcoin stieg zuletzt über die Marke von 80.000 US-Dollar und liegt damit rund 28 % über dem Stand zu Beginn des Augusts. Auch Ethereum, XRP und Solana legten kräftig zu. Aus vorsichtigen Anlegern werden wieder Optimisten - und bei vielen dürfte bereits die alte FOMO einsetzen. Bitcoin weckt die alten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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