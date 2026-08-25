FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank peilt nach einem Rekordergebnis in den ersten sechs Monaten mehr Gewinn im Gesamtjahr an. "Für 2026 erhöhen wir unsere Prognose und rechnen mit einem Ergebnis vor Steuern zwischen 3,5 und 4,0 Milliarden Euro", sagte der Vorstandsvorsitzende des genossenschaftlichen Spitzeninstituts, Cornelius Riese, in Frankfurt.

Anfang März hatte Riese für die DZ-Bank-Gruppe in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn von rund drei Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte die Gruppe vor allem von ihrer Versicherungssparte R+V profitiert und mit rund 4,3 Milliarden Euro vor Steuern so viel verdient wie nie.

Gute Geschäfte mit Versicherungen und Fonds



Auch die Steigerung des Halbjahresergebnisses von 2,13 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten 2025 auf jetzt 2,52 Milliarden Euro vor Steuern wurde den Angaben zufolge wesentlich von der R+V getragen: dank gestiegener Beiträge und weiterhin niedrigen Schäden in der Sach- und Rückversicherung. Der Fondsanbieter Union Investment trug infolge boomender Aktienmärkte ebenfalls maßgeblich zu der Ergebnissteigerung bei.

Unter dem Strich standen für die DZ-Bank-Gruppe Ende Juni mit gut 1,75 Milliarden Euro 17,3 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor - und das, obwohl die Vorsorge für mögliche Rückschläge mit 312 Millionen Euro fast ein Drittel höher ausfiel als ein Jahr zuvor (241 Mio Euro). Die geopolitische Lage bleibe fragil, hohe Energiepreise und unterbrochene Lieferketten dürften nach Einschätzung der DZ-Bank-Volkswirte noch eine Weile wesentliche Belastungsfaktoren für die Weltwirtschaft bleiben./ben/DP/mis