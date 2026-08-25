Paderborn/Magdeburg (ots) -Eine Langzeitumfrage der Campus-App UniNow zeigt: Die empfundene "Wahlfreiheit" von Studierenden bei der Jobsuche sinkt auf ein historisches Tief. Noch vor wenigen Jahren war sich eine klare Mehrheit der Studierenden sicher: Nicht die Unternehmen suchen sich ihre Fachkräfte aus, sondern umgekehrt. Die Zeiten waren gut für Arbeitnehmende und Berufseinsteigende, Unternehmen warben mit zahlreichen Benefits und Entwicklungsmöglichkeiten, um neue Mitarbeitende zu gewinnen. Die Ergebnisse der Umfrage registrieren nun einen deutlichen Bruch mit dieser Stimmung.Vom Arbeitnehmermarkt zur UnsicherheitUniNow befragt seit 2022 mehrere tausend Studierende und Absolvent:innen zu ihrer Einschätzung des Berufseinstiegs. Auf die Frage "Wer hat die Wahl?" zeigte sich in den vergangenen Jahren ein stabiles Bild: zwischen 69 und 73 % der Befragten antworteten mit "Ich" und waren überzeugt, selbst die Kontrolle über ihre Jobwahl zu haben. Heute sind es nur noch 51 %. Inzwischen ist also knapp die Hälfte der Studierenden davon überzeugt, dass die Wahlfreiheit bei der Jobsuche auf die Seite des Arbeitgebers gewechselt ist."Die Zahlen zeigen, dass der Nachwuchs die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt hautnah miterlebt. Wer aktuell seinen Berufseinstieg macht, hat es nicht leicht. Doch die Zeiten werden sich wieder zugunsten des Nachwuchses entwickeln: Das Statistische Bundesamt rechnet durch die demografische Entwicklung in den nächsten Jahren mit einem Rückgang der Menschen im erwerbsfähigen Alter um bis zu 4,9 Mio. Der Nachwuchs wird gebraucht werden.", sagt Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer der Online-Stellenbörse Jobware.Sicherheit bleibt wichtiger als AufstiegDer Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz ist bei all den Veränderungen erstaunlich konstant geblieben. Bereits 2022 gaben 68 % der Befragten an, ihnen sei ein sicherer Job wichtiger als schnelle Aufstiegschancen. Heute sind es mit 65 % fast genauso viele. Der Sicherheitsgedanke ist also weder größer geworden, noch befindet er sich auf dem Rückzug. Es ist nach wie vor die Mehrheit der Studierenden, die beim Berufseinstieg vor allem auf Konstanz setzt.Über die UmfragenUniNow führt seit 2022 unter den 850.000 Studierenden und Absolvent:innen, die die Campus-App nutzen, Umfragen zur Wahrnehmung des Arbeitsmarkts und des Berufseinstiegs durch. An der Befragung 2026 nahmen knapp 3.000 Personen teil (n = 2.827 bei der Frage zur "Wahl" und n = 2993 bei der Frage zur Jobsicherheit). Erhebungszeitraum war Juli 2026. Die Umfragen werden über den offiziellen UniNow-Account in der Campus-App geschaltet. Weitere Ergebnisse der Langzeitstudie wird UniNow in den kommenden Wochen veröffentlichen.Über UniNowUniNow ist Marktführer unter den deutschen Hochschul-Apps und bietet Studierenden einen einfachen Zugang zu studienrelevanten Informationen wie Stundenplänen, Notenspiegeln und E-Mails - alles auf einer TÜV-zertifizierten und datenschutzkonformen Plattform. Mit rund 850.000 aktiven Nutzern ist UniNow eine Tochtergesellschaft der Jobbörse Jobware.de und beschäftigt sich intensiv mit den Themen Studium und Karriere.Pressekontakt:Jobware GmbHSarah BökeE-Mail: s.boeke@jobware.deTel: 05251 5401-137www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/6339332