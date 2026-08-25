Wie weit reicht die Vorfahrt, wenn der Vorfahrtsberechtigte selbst massiv zu schnell fährt? Das Landgericht Frankenthal hat diese Frage nach einem Unfall entschieden. Obwohl der andere Fahrer die Vorfahrt missachtete, muss der Vorfahrtsberechtigte 80% seines Schadens selbst tragen. Wer Vorfahrt hat, darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass andere Verkehrsteilnehmer diese beachten. Doch bei einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung kann auch der Vorfahrtsberechtigte überwiegend haften. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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