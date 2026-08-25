DJ PTA-AFR: CERDIOS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
CERDIOS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Vaduz (pta000/25.08.2026/09:51 UTC+2) - CERDIOS SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.cerdios.li/investor-relations/ Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
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Aussender: CERDIOS SE Neugasse 17 9490 Vaduz Liechtenstein Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +423 2375987 E-Mail: info@cerdios.li Website: www.cerdios.li ISIN(s): LI1358444548 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1787644260085 ]
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(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2026 03:51 ET (07:51 GMT)