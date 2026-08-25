DJ PTA-AFR: VELTARION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
VELTARION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Berlin (pta000/25.08.2026/09:56 UTC+2) - VELTARION SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.veltarion.de/investor-relations Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
(Ende)
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Aussender: VELTARION SE Pariser Platz 6 A 10117 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 30 300149 3383 E-Mail: info@veltarion.de Website: www.veltarion.de ISIN(s): DE000A3DE9N7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in München
[ source: https://www.pressetext.com/news/1787644560087 ]
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(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2026 03:56 ET (07:56 GMT)