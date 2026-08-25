Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE
In Q2 2026 Wachstumskurs beim Umsatz und Ergebnis fortgesetzt; Prognosen für 2026 leicht angehoben
Ausgehend von der starken Umsatzsteigerung verbesserte sich das Bruttoergebnis proportional auf 107,77 Mio. € (VJ: 90,00 Mio. €). Die Bruttomarge blieb mit 42,0 % (VJ: 42,1 %) nahezu exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Angesichts eines nur unterproportionalen Anstiegs der Funktionskosten erreicht PFISTERER einen starken Anstieg des EBITDA auf 51,51 Mio. € (VJ: 36,78 Mio. €). Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 20,1 % (VJ: 17,2 %) und liegt damit im Bereich der mittelfristigen Unternehmens-Guidance (hoher Zehner- bis niedriger Zwanzigerprozentbereich). Ebenso verbesserte sich das bereinigte EBITDA stark auf 52,40 Mio. € (VJ: 39,50 Mio. €).
Mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2026 bestätigt der PFISTERER-Vorstand die Umsatzguidance für das laufende Geschäftsjahr 2026. Demnach wird weiterhin mit einem Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 12 % bis 17 % gerechnet. Neben der erfolgreichen Entwicklung im ersten Halbjahr bildet die nach wie vor positive Auftragslage eine gute Basis für die erwartete Umsatzsteigerung im zweiten Halbjahr. In den ersten sechs Monaten verzeichnete die Gesellschaft zwar einen Rückgang des Auftragseingangs auf 262,97 Mio. € (VJ: 290,22 Mio. €) gegenüber der sehr starken Vorjahresperiode, der Auftragsbestand von 340,26 Mio. € (30.06.25: 312,47 Mio. €) geht jedoch mit einer Sichtbarkeit bis in das kommende Geschäftsjahr 2027 einher.
Wir gehen für das zweite Halbjahr von einer Fortsetzung des Wachstumskurses aus, unterstellen jedoch aufgrund der umsatzstärkeren Vergleichsperiode einen Rückgang der Wachstumsdynamik. Dennoch sollte die Gesellschaft trotz der aktuellen geopolitischen Herausforderungen in der Lage sein, die obere Prognosebandbreite zu erreichen. Daher passen wir unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026 an. Wir erwarten nun Umsatzerlöse in Höhe von 523,91 Mio. € (bisher: 515,31 Mio. €) und ein EBITDA in Höhe von 104,35 Mio. € (bisher: 102,87 Mio. €). Die mittelfristigen Prognosen (2027-2030) bleiben unverändert.
Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes Kursziel in Höhe von 115,00 € ermittelt. Dem kurszielsteigernden Effekt aus der leichten Prognoseanhebung für 2026 sowie dem Roll-Over-Effekt steht jedoch ein Anstieg des risikolosen Zinssatzes gegenüber. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260825_PFISTERER_Update
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 25.08.2026 (08:44 Uhr)
Erste Weitergabe: 25.08.2026 (10:30 Uhr)
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