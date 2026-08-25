Schwalbach am Taunus (ots) -Der neue Braun All-in-One Series 9 mit bis zu 23 Zubehörteilen für verschiedene Bartstyles, Haarstyling und Körperrasur in einem Gerät.Moderne Bartstyling & Körperrasur- Routinen sind so individuell wie der persönliche Stil. Ob Drei-Tage-Bart, präzise Konturen, gepflegte Kopfhaare oder umfassendes Ganzkörper-Styling: Die Anforderungen an Rasur und Styling verändern sich je nach Anlass und Lebensstil.Mit dem neuen Braun All-in-One Series 9 präsentiert Braun sein bislang vielseitigstes All-in-One-Styling Set für Männer. Das All-in-One-System von Braun vereint bis zu 23 -Funktionen in einem einzigen Gerät und ermöglicht präzises Trimmen, Rasieren und Stylen von Bart, Haaren und Körper. Dank der intelligenten AutoSense-Technologie im Braun All-in-One Series 9 passt sich die Leistung automatisch an die individuelle Haardichte an und sorgt so für gleichmäßige Ergebnisse bei jeder Anwendung.Was ist der Braun All-in-One Series 9?Der neue Braun All-in-One Series 9 wurde entwickelt, um unterschiedliche Styling-Routinen in nur einem Gerät zu ermöglichen. Mit bis zu 23 Aufsätzen eignet sich der Braun All-in-One Series 9 perfekt für das tägliche Styling und richtet sich an Männer, die unterschiedliche Bart- und Haarstyling-Looks pflegen. Die Kombination aus leistungsstarker Technologie, präzisen Klingen und vielseitigem Zubehör reduziert den Bedarf an mehreren Geräten im Badezimmer und bietet maximale Flexibilität für unterschiedliche Looks.Dr. Florian Cop aus der Forschung und Entwicklung bei Braun sagt: "Wir beobachten, dass Männer heute deutlich flexibler mit ihrem Styling umgehen und je nach Anlass, Lebensstil oder persönlicher Vorliebe zwischen unterschiedlichen Looks wechseln. Mit dem Braun All-in-One Series 9 haben wir deshalb ein System entwickelt, das sich diesen individuellen Bedürfnissen anpasst. Die Kombination aus AutoSense-Technologie, langlebigen ProBlade-Klingen und vielseitigen Aufsätzen ermöglicht präzises Styling für unterschiedlichste Anwendungen und vereint zahlreiche Styling-Routinen in einem einzigen Gerät."Braun All-in-One Series 9: Präzision für individuelle BartstylesOb kurzer Bart, definierte Konturen oder individueller Bartstil: Präzision spielt bei der Bartpflege eine entscheidende Rolle. Die langlebigen, ultrascharfen ProBlade-Klingen wurden für eine dauerhaft präzise Schneidleistung entwickelt. Gleichzeitig analysiert die integrierte AutoSense-Technologie die Haardichte und passt die Motorleistung des Braun All-in-One Series 9 automatisch an. Dadurch werden selbst dichte oder kräftigere Haare effizient erfasst und gleichmäßig getrimmt. Für exakte Linien und saubere Übergänge sorgt der integrierte Präzisionstrimmer, mit dem die Konturen präzise definiert werden können. Ergänzt wird das 23 in 1 Set des Braun All-in-One Series 9 durch einen GilletteLabs Rasierer, der für eine besonders gründliche Rasur und ein glattes Hautgefühl entwickelt wurde.Braun All-in-One Series 9: Eine Lösung für alle Styling-RoutinenDer Braun All-in-One Series 9 kombiniert verschiedene Funktionen für umfassendes Styling in einem einzigen Gerät. Die wichtigsten Kernfunktionen des neuen Braun All-in-One Series 9 im Überblick:- Bis zu 23 Zubehörteile für Rasur, Trimmen und Styling- Barttrimmer mit 16 Längeneinstellung von 3 bis 21 mm- Ganzkörpertrimmer für unterschiedliche Körperbereiche- BodyGentle Extra Modus für eine besonders sanfte Anwendung- SkinGuard-Technologie für zusätzlichen Komfort in sensiblen Bereichen- SmoothShave-Aufsatz für ein angenehm glattes HautgefühlDamit eignet sich der Braun All-in-One Series 9 sowohl für die tägliche Bartpflege als auch für ein komfortables Styling.Alltags-Tauglichkeit und Design des Braun All-in-One Series 9Der Braun All-in-One Series 9 wurde speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt:- 100 % wasserdicht: Einsatz unter der Dusche oder trocken möglich- AquaGrip-Griff: Sicherer Halt auch bei Nässe- Flexible Anwendung: Nass- und Trockenanwendung- Einfache Reinigung: Schnell und unkompliziert unter fließendem Wasser ausspülbarDie Kombination aus vielseitigen Aufsätzen und wasserdichtem Design reduziert die Notwenigkeit mehrerer Geräte im Badezimmer.Modernes Bartstyling: Präzision, Komfort und Flexibilität vereint im Braun All-in-One Series 9Mit dem neuen Braun All-in-One Series 9 verbindet Braun moderne Styling-Technologie mit den Bedürfnissen verschiedener Männer. Das vielseitige Styling-System unterstützt individuelle Routinen von der Bartpflege über das Haarstyling bis hin zur Ganzkörperrasur und vereint dabei Präzision, Komfort und Effizienz in einem Gerät.Ebenfalls neu von BRAUN: Braun Ohren- und NasenhaartrimmerBraun erweitert sein Portfolio um einen neuen Ohren- und Nasenhaartrimmer mit folgenden Eigenschaften:- Duales Schneidsystem mit präzisen Klingen- SkinGentle-Technologie für sanfte Anwendung- Glatte Außenklingen zur Reduzierung von Zug und Zerren- Ergonomisches Design für einfache Handhabung- Kompakt und tragbarBraun All-In-One Trimmer 9: ab 169,99 EUR*Braun Ohren- & Nasenhaartrimmer: ab 24,99 EUR** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher/-innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.comPressekontakt:Pressekontakt BraunProcter & Gamble GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach a.T.,Director Communications Grooming DACH, Nina Knecht-Sicenica, E-Mail: knecht.n@pg.comKetchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfMila Steingass, E-Mail: mila.efe@omc.com, Tel.: +49 178 3220190Original-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6339357