Stuttgart/Berlin (ots) -Erstes Schülerarbeitsbuch für den jüdischen Religionsunterricht in der Lehrwerksreihe "Da'at Hadorot - Lernen. Verstehen. Weitergeben." ab sofort erhältlichDer Zentralrat der Juden in Deutschland und der Ernst Klett Verlag stellen mit "Da'at Hadorot - Lernen. Verstehen. Weitergeben." eine neue deutschsprachige Lehrwerksreihe für den jüdischen Religionsunterricht vor. Herausgeber der Reihe ist der Zentralrat der Juden in Deutschland. Der Ernst Klett Verlag hat die Entwicklung des Unterrichtswerks mit seiner verlegerischen und didaktischen Expertise eng begleitet.Die Reihe richtet sich primär an Lehrkräfte des jüdischen Religionsunterrichts in allen Bundesländern und umfasst Schülerarbeitsbücher sowie begleitende didaktische Handreichungen. Insgesamt sind acht Schülerarbeitsbücher für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 geplant. Den Auftakt bildet der Band "Tora", der für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse konzipiert wurde.Mit dieser Lehrwerksreihe reagiert der Zentralrat der Juden in Deutschland auf den Bedarf nach qualitativ hochwertigen Materialien für den jüdischen Religionsunterricht. Pädagoginnen und Pädagogen erhalten moderne, praxisnahe Materialien, während Schülerinnen und Schüler einen lebendigen Zugang zu den zentralen Texten und Traditionen des Judentums gewinnen. Das Unterrichtswerk verbindet fachliche Qualität mit einer altersgerechten didaktischen Aufbereitung. Zugleich ist es Ausdruck eines gefestigten jüdischen Selbstverständnisses und der lebendigen Entwicklung jüdischen Lebens in Deutschland."Erstmals nach der Schoa entsteht nun eine Schulbuchreihe für den jüdischen Religionsunterricht, die sich gezielt an den Lehrplänen orientiert und weitere Materialien wie Arbeitshefte und Lehrhandreichungen zur Verfügung stellt. Jüdischer Religionsunterricht findet so auf Augenhöhe mit den christlich-konfessionellen Fächern statt. Ich danke dem Ernst Klett Verlag für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit, die diesen Schritt ermöglicht", betont Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland."Die Kooperation verbindet die fachliche und religionspädagogische Expertise des Zentralrats mit unserer didaktischen und verlegerischen Erfahrung", ergänzt Maximilian Schulyok, Vorsitzender Geschäftsführer des Ernst Klett Verlags. "Die daraus entstehenden Impulse bereichern auch die Weiterentwicklung unserer eigenen Bildungsmedien."Das erste Schülerarbeitsbuch "Tora" mit begleitender Handreichung für Lehrkräfte ist ab sofort über den Onlineshop des Zentralrats der Juden in Deutschland erhältlich. Die weiteren Bände der Reihe werden schrittweise veröffentlicht. Begleitend zur Einführung sind Workshops für Lehrkräfte vorgesehen.Weitere Informationen und Bestellung:https://shop.zentralratderjuden.dePressekontakt:Ernst Klett Verlag GmbHAnja VrachliotisPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitRotebühlstraße 7770178 StuttgartTelefon: +49 711 6672 1166eMail: pr@klett.dewww.ernst-klett-verlag.dewww.klett.deOriginal-Content von: Ernst Klett Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28861/6339353