München (ots) -Mit MySunrise steht Betroffenen mit Blasenkrebs in Deutschland seit dem 30. Juni 2026 ein kostenloser digitaler Begleiter zur Verfügung. Die von Technical Health (UK) betriebene App und Web-Anwendung bündelt fundierte Informationen zu Diagnose, Behandlungsmöglichkeiten und Nachsorge für Betroffene und behandelnde Ärzt:innen. Die deutsche Version wurde mit Unterstützung der MSD Sharp & Dohme GmbH entwickelt. Digitale Innovationen im Gesundheitswesen wie MySunrise stehen im Fokus des MSD Idea Studio Europe.Blasenkrebs ist eine häufige Krebserkrankung in Deutschland. Die Behandlung ist komplex und kann für Patient:innen mit erheblichen körperlichen und emotionalen Belastungen verbunden sein. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene gut informiert sind und ihre Erkrankung besser verstehen. Im Praxisalltag bleibt jedoch häufig nur begrenzt Zeit, alle Aspekte der Erkrankung, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten umfassend zu besprechen.Vor diesem Hintergrund bietet MySunrise eine digitale Orientierungshilfe. Als kostenlose App und Web-Anwendung bündelt die Plattform fundierte, leicht verständliche Informationen und Unterstützungsangebote rund um Blasenkrebs an einem Ort. Betroffene erhalten Informationen zum gesamten Behandlungsweg - von der Diagnose bis zur Nachsorge - und können sich besser orientieren. MySunrise kombiniert umfassende Informationen von Onkolog:innen mit Kurzfilmen und steht in mehreren Sprachen zur Verfügung. Die Plattform versteht sich als ergänzendes Informationsangebot und ersetzt weder die ärztliche Beratung noch die individuelle Behandlung.Weitere Informationen zu MySunrise sowie den Zugang zur App und Web-Anwendung finden Interessierte unter https://web.mysunrise.info/de.Ergänzende Informationen zu Blasenkrebs - von Symptomen und Diagnose über Behandlungsmöglichkeiten bis hin zu Unterstützungsangeboten - finden Betroffene und Angehörige zudem auf MSD Gesundheit (https://www.msd-gesundheit.de/krebserkrankungen/blasenkrebs-2/).MySunrise ist ein Angebot von Technical Health mit freundlicher Unterstützung von MSD. MSD übernimmt keine regulatorische oder inhaltliche Verantwortung für die MySunrise-App oder Web-Plattform und erhält im Rahmen der Nutzung keine personenbezogenen Daten der Nutzer:innen.Pressekontakt:Katharina FinklTel.: +49 173 6324846E-Mail: katharina.finkl@msd.deOriginal-Content von: MSD SHARP & DOHME GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6603/6339352