Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer kommt nicht zur Ruhe. Überraschend früh hat der Interims-CEO Uwe Röhrhoff "auf eigenen Wunsch" sein Mandat beendet. Ursprünglich war der Manager bis längstens Oktober 2026 als Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG bestellt worden. Anleger reagieren verschnupft auf die Nachricht vom Montagabend.Finanzvorstand Wolf Lehmann und Vorstandskollege Achim Schalk sollen nun bis auf Weiteres die Aufgaben des zurückgetretenen CEOs Röhrhoff übernehmen. Dem Managementteam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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