Berlin (ots) -Das Spätjahr lockt mit günstigeren Flugpreisen. Flüge zu internationalen Destinationen sind aktuell im September und Oktober durchschnittlich neun Prozent günstiger als im Sommer.Das ergibt eine Datenauswertung von KAYAK (https://www.kayak.de/flights), einer führenden Reisesuchmaschine. Unter den Destinationen mit sinkenden Preisen sind auch einige Trendziele, die sich im Spätjahr besonders großem Interesse erfreuen.Reisende, die auf die Nebensaison im September und Oktober ausweichen können und nicht auf die Ferienzeiten angewiesen sind, können sich freuen. Sie können nicht nur bei Flügen bares Geld sparen, sondern auch Hotels sind durchschnittlich zehn Prozent günstiger als im Sommer. Bei Mietwagen fallen die Preise sogar um satte 25 Prozent im Schnitt."In der Nebensaison sind oft Paare, ältere, einkommensstarke Alleinreisende oder Geschäftsreisende unterwegs", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Daher überrascht es auch nicht, dass wir für September und Oktober einen deutlichen Anstieg der Suchanfragen für Business- und Premium-Economy-Flugtickets sehen, um bis zu 60 Prozent."Wo Preise trotz Trendstatus fallen: Marokko, Namibia, Mauritius, Südafrika und ZypernDass gestiegenes Interesse nicht zwangsläufig mit höheren Preisen einhergehen muss, zeigen die Trendziele Namibia, Marokko, Mauritius, Zypern und Südafrika. Im Vergleich zum Sommer sind die Suchanfragen für diese Destinationen deutlich gestiegen, während die durchschnittlichen Preise gleichzeitig spürbar gesunken sind.Für Flüge nach Marokko sind die Preise im Spätjahr 31 Prozent niedriger als während der Sommermonate, während die Suchanfragen 36 Prozent gestiegen sind. September und Oktober bieten sich als Reisemonate insbesondere für Urlauber an, die Ausflüge in die Sahara machen möchten.Namibia lässt sich für 27 Prozent weniger erreichen als im Sommer, während die Suchanfragen um 61 Prozent gestiegen sind. Gleichzeitig eignen sich September und Oktober besonders gut als Reisemonate, weil dann noch Trockenzeit herrscht und sich Tiere an den Wasserstellen gut beobachten lassen.Flüge nach Mauritius sind im September und Oktober momentan 25 Prozent günstiger als im Sommer, während die Suchanfragen gleichzeitig um 24 Prozent gestiegen sind. September bis November gelten in Mauritius als trockenste Monate mit Tagestemperaturen zwischen 22 und 28 Grad. Ideal für Urlauber, die gerne aktiv sind: egal ob am Strand, beim Wandern oder Schnorcheln.Südafrika ist im Spätjahr 24 Prozent günstiger zu erreichen als im Sommer, trotz um 54 Prozent gestiegener Suchanfragen. Gleichzeitig sind September und Oktober gute Monate für Tierbeobachtungen, ob auf Safari oder beim Whale Watching.Für Flüge nach Zypern verdoppeln sich die Suchanfragen im September und Oktober (+142 Prozent) gegenüber dem Sommerniveau. Trotzdem fallen die Preise leicht, mit neun Prozent weniger als noch im Sommer. Baden, Sonnen und Wassersport sind auch im Spätjahr ohne Probleme möglich.FAQWelche Reiseziele sind im Spätjahr besonders gefragt und trotzdem günstiger?Zu den Destinationen mit steigender Nachfrage und gleichzeitig sinkenden Flugpreisen zählen Marokko, Namibia, Mauritius, Südafrika und Zypern. Besonders deutlich ist der Preisunterschied bei Flügen nach Marokko (31 Prozent günstiger), gefolgt von Namibia (27 Prozent günstiger) und Mauritius (25 Prozent günstiger).Wie viel kann ich bei Reisen im September und Oktober sparen im Vergleich zum Sommer?Laut einer Datenauswertung von KAYAK sind Flüge zu internationalen Destinationen im September und Oktober aktuell durchschnittlich neun Prozent günstiger als im Sommer. Auch bei Unterkünften und Mietwagen können Reisende sparen: Hotels sind im Schnitt zehn Prozent, Mietwagen sogar 25 Prozent günstiger.Für wen lohnt sich eine Reise in der Nebensaison besonders?Vor allem Reisende, die nicht an Schulferien gebunden sind und flexibel im September oder Oktober verreisen können, profitieren von den niedrigeren Preisen. Gleichzeitig ist das Wetter in vielen Destinationen im Spätjahr weiterhin angenehm und gut für Reisen geeignet.MethodikFlügeBasierend auf Flugsuchen auf KAYAK.de und den zugehörigen Marken im Zeitraum vom 01.05.2026 bis zum 19.07.2026 für Flüge mit Abflug zwischen dem 01.09.2026 und dem 31.10.2026 von einem beliebigen deutschen Flughafen. Diese wurden mit Suchanfragen verglichen, die im Zeitraum vom 01.03.2026 bis zum 19.05.2026 für Reisen zwischen dem 01.07.2026 und dem 31.08.2026 durchgeführt wurden. Alle Preise sind Durchschnittspreise für Economy-Class-Hin- und Rückflugtickets. Die Preise können variieren, und Einsparungen können nicht garantiert werden. Die prozentualen Angaben zu den Veränderungen bei den Suchanfragen sind ungefähre Werte.HotelBasierend auf Hotelsuchen auf KAYAK.de und den zugehörigen Marken im Zeitraum vom 01.05.2026 bis zum 19.07.2026 für Reisetermine zwischen dem 01.09.2026 und dem 31.10.2026. Diese wurden mit Suchanfragen verglichen, die im Zeitraum vom 01.03.2026 bis zum 19.05.2026 für Reisen zwischen dem 01.07.2026 und dem 31.08.2026 durchgeführt wurden. Alle Preise sind Durchschnittswerte für eine Übernachtung im Doppelzimmer. Die Preise können variieren, und Preisvorteile können nicht garantiert werden.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS (https://apps.apple.com/de/app/kayak-fl%C3%BCge-hotels-autos/id305204535) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayak.android&gl=de&hl=de).Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian Stark / Jennifer MünsterSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -66 / -60E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/6339390