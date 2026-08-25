DAX Prognose für Dienstag, 25.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.091 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der Index zunächst zurück und formatierte das Tagestief. Die Verluste wurden direkt zurückgekauft, es ging in moderaten Impulsen aufwärts. Gegen Mittag wurde das Tageshoch bei 26.184 Punkten festgestellt. Es stellten sich im weiteren Handelsverlauf Gewinnmitnahmen ein, die den Index wieder bis in den Bereich der 26.100 Punkte zurückgeführt haben. Der Xetra Schluss wurde knapp über dieser Marke formatiert. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.127 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Vorbörsliche Stärke mit wichtigem Dreh- und Angelpunkt: Der DAX ist mit 26.194 Punkten deutlich stärker in den Handel gestartet (+103 Punkte gegenüber Vorbörse tags zuvor). Diese Marke gilt heute als entscheidender Pivot-Punkt für die Richtung (Long- vs. Short-Setup).

Der DAX ist mit deutlich stärker in den Handel gestartet (+103 Punkte gegenüber Vorbörse tags zuvor). Diese Marke gilt heute als entscheidender Pivot-Punkt für die Richtung (Long- vs. Short-Setup). Neutrales Chartbild im 1h- und 4h-Chart: Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart wird die Lage aktuell als neutral eingestuft. Erst ein nachhaltiger Stundenschluss über der SMA200 (26.237 Punkte) bzw. der SMA50 im 4h-Chart (26.223 Punkte) würde das Signal klar auf "Bullisch" drehen.

Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart wird die Lage aktuell als eingestuft. Erst ein nachhaltiger Stundenschluss über der bzw. der würde das Signal klar auf "Bullisch" drehen. Leicht bullischer Tagesausblick (55 - Wahrscheinlichkeit): Auf Basis des Setups wird mit einer leicht aufwärts bzw. seitwärts gerichteten Bewegung gerechnet. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.966 - 26.045 Punkten (Tief) und 26.258 - 26.319 Punkten (Hoch).

Unsere DAX Tageseinschätzung für Dienstag, den 25.08.2026: Wer den DAX aktuell verfolgt, sah gestern einen vorbörslichen Start bei 26.091 Punkten. Mit Aufnahme des Xetra-Handels setzte der Index zunächst zurück und formatierte das Tagestief. Die Verluste wurden jedoch direkt zurückgekauft, gefolgt von moderaten Impulsen nach oben.

Gegen Mittag wurde das Tageshoch bei 26.184 Punkten festgestellt. Im weiteren Handelsverlauf stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die den Index wieder in den Bereich der 26.100 Punkte zurückführten. Der Xetra-Schluss formierte knapp über dieser Marke, ehe es nachbörslich in einer Seitwärtsbox weiterging. Den Tageshandel beendete der DAX schließlich bei 25.127 Punkten.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer per Xetra-Schluss (24.08.2026)

Zum Xetra-Schluss notierten gestern 30 Aktien im Plus, während 10 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden:

Top-Performer: Daimler Truck Holding (+2,58 - Beiersdorf (+2,36 - BASF (+2,04 %)

Daimler Truck Holding (+2,58 - Beiersdorf (+2,36 - BASF (+2,04 %) Flop-Performer: Qiagen (-3,61 - Infineon (-3,03 - Siemens Energy (-2,79 %)

Rückblick - Kennzahlen: 24.08. vs. 21.08.

Kennzahl 24.08. (Erwartet*) 24.08. (Ist*) 21.08. Range 24.08. Tageshoch (TH) 26.184 26.184 26.174 26.193 Tagestief (TT) 26.046 26.046 25.975 26.006 Xetra-Schluss 26.107 26.107 26.137 - Tagesschluss 25.127 25.127 25.104 - Range (Punkte)* 138 138 199 -

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.