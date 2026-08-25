Die Aktie von Agnico Eagle Mines hat in den vergangenen Wochen eine enorm starke Performance hingelegt. Seit ihrem Korrekturtief im Juli bei 134,38 US-Dollar liegt das Papier des Goldproduzenten mittlerweile mehr als 60 Prozent im Plus. Die Aktie hat damit auch den Amex Gold Bugs Index (HUI) outperformen können. Damit rückt nun das Allzeithoch vom März dieses Jahres wieder ins Blickfeld.Agnico Eagle profitiert dabei insbesondere auch von dem wiedererstarkten Goldpreis. Von knapp 4.000 Dollar Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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