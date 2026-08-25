Die Honorarfinanzanlagenberater in Deutschland bekommen eine eigene Interessenvertretung. Der Bundesverband der Honorar-Finanzanlagenberater e. V. (BVHF) mit Sitz in Berlin soll künftig unter anderem das Berufsbild bekannter machen und die fachlichen und berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder vertreten. Die Honorarfinanzanlagenberater in Deutschland organisieren sich in einem neuen Berufsverband. Der Bundesverband der Honorar-Finanzanlagenberater e. V. (BVHF) mit Sitz in Berlin soll künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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